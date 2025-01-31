Atlas Elçin Sosyal Medyada Fenomen Oluyor

BEBEK ATLAS SOCIAL MEDYA DÜNYASINA ADIM ATTI

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’in henüz doğmamış olan oğulları Atlas Elçin, doğmadan önce sosyal medya ile tanıştı. Ünlü oyuncu çifti, ilk bebeklerini kucaklamak için sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Atlas bebek, henüz hastane odasıyla bile buluşmadan sosyal medya fenomenliği yolunda ilk adımını atmış gibi görünüyor. Çift, çocukları için “@AtlasElçinOfficial” adıyla bir Instagram hesabı açarak sosyal medyadaki yerini almaya şimdiden hazır duruma geldi. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, ilk paylaşım anne karnındaki görüntüsü ve ikinci paylaşım da ultrasondaki kalp atışı oldu. Daha şimdiden 74 takipçisi bulunan bu hesap, bebek henüz doğmadan bir fenomen haline gelme potansiyeli taşıyor.

MODA DÜNYASINDA ŞIK GÖRÜNTÜLER

Paris Moda Haftası ihtişamıyla sürüyor. Türkiye’den birçok ünlü isim ön sıralarda defileleri izlemek için Paris’te yer alıyor. Başarılı oyuncular Furkan Andıç ve Boran Kuzum, Amiri markasının yeni koleksiyonunu izlemek amacıyla Paris’teydi. Kendilerine has tarzlarıyla dikkat çeken bu ikili, defileye markanın tasarımlarıyla katıldı. Retro esintili stillerinin göz alıcı olduğu aşikar. Moda rüzgarına kapılan ikili, Paris’teki stilleriyle öne çıkmayı başardı.

SÜREN EKŞİOĞLU’NA VEDA

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden merhum Uğur Ekşioğlu’nun eşi Süren Ekşioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 2014 yılında babalarını kaybeden Can ve Berk Ekşioğlu kardeşler, şimdi de annelerinin vefatıyla büyük bir üzüntü içinde. Uzun süre hastanede tedavi gören Süren Ekşioğlu, Bebek Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 48 yıl hayat arkadaşı olan Uğur Ekşioğlu’nun yanına, Ulus Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreni, Ekşioğlu ailesinin dostları ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ender Mermerci’nin dünürü olan Süren Ekşioğlu’nun vedasında pek çok ünlü isim, Ömer Gürsoy, Serra Toker ve Selim Kosif gibi katılım gösterdi.