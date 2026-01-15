Atletico Madrid’den Tottenham’a Sürpriz Ayrılık Gerçekleşti

atletico-madrid-den-tottenham-a-surpriz-ayrilik-gerceklesti

Gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile mücadele edecek olan Atletico Madrid’de beklenmedik bir ayrılığın meydana geldiği belirtildi.

GALLAGHER’IN TOTTENHAM’A TRANSFERİ

İngiltere Premier League takımlarından Tottenham Hotspur, Aston Villa ile yaşadığı transfer mücadelesini aleyhine sonuçlanmadan tamamlayarak, Atletico Madrid’den Conor Gallagher’ı kadrosuna dahil etti. Tottenham, bu transfer için Atletico Madrid’e 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

YENİ MACERA İÇİN HEVESLİ

Tottenham ile uzun süreli bir sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferinin ardından yaptığı açıklamada, “Tottenham oyuncusu olmak istiyordum” dedi.

