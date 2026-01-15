Elazığ’da Buzlanma Nedeniyle Kaza: 1 Yaralı

KAZA, YOLDA TEHLİKELİ BİR AN YAŞANDI

Çaydaçıra Mahallesi’nde Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.O. yönetimindeki 23 ADS 316 plakalı araç, buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

ÇARPMA SONUCUNDA SORUNLAR ARTTI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kazada bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye götürdü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.