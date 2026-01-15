Elazığ’da Buzlanma Nedeniyle Kaza: 1 Yaralı

elazig-da-buzlanma-nedeniyle-kaza-1-yarali

KAZA, YOLDA TEHLİKELİ BİR AN YAŞANDI

Çaydaçıra Mahallesi’nde Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.O. yönetimindeki 23 ADS 316 plakalı araç, buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

ÇARPMA SONUCUNDA SORUNLAR ARTTI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kazada bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye götürdü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Şanlıurfa’da Yasa Dışı Silahlanmaya Yönelik Operasyon

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 7 ruhsatsız silah ile bunlara ait şarjör ve mermiler bulundu.
Gündem

Burdur’da Şüpheli Çanta Bomba İmha Uzmanları Tarafından Patlatıldı

Burdur'da bir caddeye bırakılan şüpheli çanta, polis tarafından fünyeyle imha edildi. İçeriğinden motosiklet ekipmanları bulundu.
Gündem

Cinayet Soruşturmasında Şüpheli Emrah A. Yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de bir otomobilde başından vurulmuş halde bulunan kişinin, cezaevinden yeni çıkan ve yurtdışına gitmeye çalışan arkadaşıyla kavga sırasında öldüğü belirlendi.
Gündem

Sergen Yalçın Türkiye Kupası Değerlendirmesinde Bulundu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında Rafa Silva'nın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği bilgisini paylaştı.
Gündem

Atletico Madrid’den Tottenham’a Sürpriz Ayrılık Gerçekleşti

Atletico Madrid, Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Tottenham Hotspur'a Conor Gallagher'ı 40 milyon euroya transfer etti. Bu beklenmeyen ayrılık dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.