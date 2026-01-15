Sergen Yalçın Türkiye Kupası Değerlendirmesinde Bulundu

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ikinci karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 3-0’lık skorla geçerek galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında görüşlerini aktardı.

TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Yalçın, oyundan memnun olduğunu ifade ederken, “İkinci yarının ilk maçıydı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyun, skor, performans kabul edilebilirdi. Memnunuz. Kupada devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası bizim için değerli. İnşallah devamında iyi yerlere geliriz” şeklinde konuştu.

FİNAL BÖLÜMÜNE GELDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncuların kadro planlamalarında yer almadığını belirten Yalçın, “Yollarımızı ayırdığımız oyuncular gelecek planlamamızda olmayan oyuncular var. Bir tek Paulista, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamada yoktu. Onun için çok problem değil. Daha ayrılacaklar var aramızda. 1-2 oyuncu daha var. Rafa’nın durumu var. O da ayrılabilir. Yerlerini doldurabilmek için 2, 3 aydır çalışıyoruz. Birçok oyuncu izliyoruz nasıl doldururuz diye. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. O da hem ekonomik hem de kalite bakımından kolay değil. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. İş netleşmeden transfer oldu diye bir cümle kuramıyoruz. 99’a 1 bile olsa o 1 çok değerli. Alamayabiliriz. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu katarsak söylenen eksikleri kapatmış oluruz” ifadelerini kullandı.

NECİP’İN AÇIKLAMALARI BENİ ÜZDÜ

Necip Uysal ve Mert Günok’un takımdan ayrılmasıyla ilgili kararın kendisi tarafından alındığını kaydeden Yalçın, “Kararı ben verdim. Necip ve Mert’ten ayrılmak durumundaydık. Necip’le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip’e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da ‘ben oynamak istiyorum’ gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip’in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip’in açıklamaları beni çok üzdü. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok” açıkladı.

LAF OLSUN DİYE TRANSFER YAPMAK İSTEMİYORUZ

Takıma direkt katkı verecek transferleri yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: “Biz zaten önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz. Almaya çalıştığımız oyuncular gelecek sene kalması gereken oyuncular. Şu ana kadar belki de 100 tane oyuncu izlemişizdir. Biz direkt katkı yapacak oyuncu istiyoruz. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Bu da zor. Kulüpleri bırakmıyor. Diğer kulüplerin göndermek istediği oyuncuları almıyoruz. Bu da doğal olarak zorluk yaratıyor. Bazı oyuncularda final bölümüne geldik. 2-3 oyuncu transferi olabilir. Ama yüzde 100 değil. Şu an ben, şu gelecek diye bir şey kullanamam. Alabilirsek eksikleri gidermiş oluruz. Başkan da uğraşıyor transferlerle ilgili. İyi oyuncu almak daha zordur. Maliyetler normalin iki katıdır. Doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Yapamazsak da oyuncularımız var. Bundan sonrasını bekleyip göreceğiz.”