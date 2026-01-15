Cinayet Soruşturmasında Şüpheli Emrah A. Yakalandı

Olay, 14 Ocak 2026 tarihinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir araçta hareketsiz yatan bir kişi ihbarı üzerine polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu ve başından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

Polis tarafından yürütülen soruşturmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A. (39) olduğu tespit edildi. Hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve birçok suç kaydı bulunan Emrah A.’nın, bir ay önce cezaevinden çıktığı, ardından başka davalardan dolayı yeniden ceza alması beklenince yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kaçış yolundaki kargaşa sırasında ise arkadaşını öldürdüğü iddia edildi.

EDIRNE YOLUNDAKİ TARTIŞMA VE KANLI SON

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre; Emrah A.’nın, çocukluk arkadaşı M.T. ile irtibata geçtiği, M.T.’nin de yanında çalıştırdığı Özgür Yurdakul ve oğlu B.T.’yi (18) Emrah A.’nın yanına gönderdiği öğrenildi. Yurdakul aracılığıyla yurt dışına kaçmayı planlayan şahısların, Edirne istikametine doğru hareket ettiği belirtildi. Ancak yolda çıkan tartışma esnasında Emrah A., Özgür Yurdakul’u tabancayla başından vurarak öldürdü ve sonrasında Arnavutköy’e geri dönerek cesedi bulunan aracı bir sokakta bıraktı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Olay sonrası başlatılan çalışmalarda, Emrah A.’nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı aracın Sazlıbosna Mahallesi’nde tespit edildiği bildirildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonrasında Emrah A., Arnavutköy’de bir sokakta yaya olarak yakalandı. Yapılan üst aramasında ise bir ateşli silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak B.T. ve M.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin 15 Ocak 2026 tarihinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.