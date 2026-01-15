Burdur’da Şüpheli Çanta Bomba İmha Uzmanları Tarafından Patlatıldı

Olay, Kışla Caddesi üzerinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ ÇANTA PANİK YARATTI

Edinilen bilgilere göre, kaldırımda unutulan şüpheli bir çanta, kısa süreli bir paniğe yol açtı. Olayı öğrenen güvenlik birimleri hızlı bir şekilde bölgeye gönderildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak yayaları güvenli bölgelere yönlendirdi.

BOMBA İMHA UZMANLARI OLAY YERİNDE

Olay yerine yönlendirilen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Yapılan detaylı incelemede, çantanın içinde motosiklet ekipmanlarının bulunduğu belirlendi.