Atletico Madrid Osimhen İçin Galatasaray’la Temasta

Atletico Madrid’in, Lookman transferinin ardından Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen’i gündemine aldığı öne sürüldü. İspanyol devinin sezon sonunda resmi bir girişimde bulunabileceği konuşulurken, sarı-kırmızılı ekipte yaz döneminde hareketli günler bekleniyor.

SİMEONE’NİN ÜST DÜZEY HEDEFİ!

TransferFeed’in haberine göre; yaz transfer döneminde uygun bir teklifle Alexander Sörloth ile yollarını ayırmayı planlayan Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone’nin isteği doğrultusunda forvet transferinde bir numaralı aday olarak Victor Osimhen’i belirledi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Atletico yönetimi Osimhen’in fizik gücü ve bitiriciliğiyle takıma önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyor. Diego Simeone’nin oyun planına uygun bir profil olarak değerlendirilen yıldız isim için sezon sonunda resmi girişim yapılabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve sözleşmesi 3,5 yıl daha sürecek olan Victor Osimhen için sarı-kırmızılıların kapıyı 140 milyon eurodan açmayı planladığı iddia ediliyor. Yönetimin, bu yıldız golcüye gelecek olası tekliflerde bu rakamın altında inmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

LOOKMAN PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU!

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Ademola Lookman, Atletico Madrid tarafından transfer edildi. İspanyol temsilcisi, Lookman’ın performansından büyük mutluluk duyuyor. Lookman, Atletico Madrid formasıyla çıktığı iki maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılarda bulundu.

