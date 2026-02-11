Atletico Mineiro Fred Transferi İçin Umutlu Bekleyişte

atletico-mineiro-fred-transferi-icin-umutlu-bekleyiste

Fenerbahçe ile yaşanan ayrılık spekülasyonlarına rağmen Fred, takımda kalmayı başardı. Brezilyalı futbolcu ile ilgili transfer görüşmelerinde bulunan Atletico Mineiro, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

FRED’İ HALA İSTİYORUM

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, gazeteci Heverton Guimaraes’e verdiği röportajda Fred ile görüştüklerini doğruladı. Bracks, “Kendisi ve menajeriyle görüştüm. Gelmesini çok isterdim ve hala istiyorum.” diyerek isteğini dile getirdi.

FRED TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Bracks, Fred transferinin Atletico Mineiro’nun bir hayali olduğunu ifade etti ve “Görüşmeler yaptım ancak sözleşmesi nedeniyle şu anda bunu gerçekleştiremedik.” şeklinde konuştu.

Bracks, Fred’e kulübün kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti ve “Hatta kapının açık olmasına bile gerek yok çünkü Belo Horizonte’ye geldiğinde zaten sık sık Arena’ya uğruyor. Kulüpte kökleri var. Bu görüşmeyi sonuçlandırmayı çok isterim. Eğer bana kalsaydı çoktan burada olurdu.” ifadelerini kullandı.

