ATM Günlük Limitleri Bayram Sonrası Artıyor

ATM SİSTEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Ramazan Bayramı’nın ardından bankacılık sektöründe atılacak olan yeni adımlar, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. Bayram sonrası yürürlüğe girecek olan düzenleme ile ATM’ler üzerinden günlük para çekme limitlerinde değişiklik yapılması planlanıyor. Özel bankaların mevcut uygulaması, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında belirlemişken, yeni düzenleme ile bu limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

SADECE KARTLI İŞLEMLER İÇİN

ATM’lerdeki bu limit değişiklikleri yalnızca kartlı para çekme işlemleri için geçerli olacak. Ayrıca, QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir düzenleme öngörülmüyor. Yeni düzenlemenin, özellikle yüksek miktarda nakit işlemi gerçekleştiren bireyler için önemli bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.