Gündem

ATM Günlük Limitleri Bayram Sonrası Artıyor

atm-gunluk-limitleri-bayram-sonrasi-artiyor

ATM SİSTEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Ramazan Bayramı’nın ardından bankacılık sektöründe atılacak olan yeni adımlar, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. Bayram sonrası yürürlüğe girecek olan düzenleme ile ATM’ler üzerinden günlük para çekme limitlerinde değişiklik yapılması planlanıyor. Özel bankaların mevcut uygulaması, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında belirlemişken, yeni düzenleme ile bu limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

SADECE KARTLI İŞLEMLER İÇİN

ATM’lerdeki bu limit değişiklikleri yalnızca kartlı para çekme işlemleri için geçerli olacak. Ayrıca, QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir düzenleme öngörülmüyor. Yeni düzenlemenin, özellikle yüksek miktarda nakit işlemi gerçekleştiren bireyler için önemli bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Putin G7’yi Eleştiriyor: BRICS’in Yükselişi

Vladimir Putin, G7'nin etkisini sorgularken, BRICS ülkeleri ve Rusya'nın büyüme oranlarının rakiplerinden üstün olduğunu dile getirdi. Batı'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Gündem

Erdoğan ve Stubb Görüşmesi Sonrası Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve önemli global meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.