ATM’lerde Kartlı İşlem Limitleri Artıyor!

ATM SİSTEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Ramazan Bayramı sonrasında bankacılık sektöründe atılacak yeni adımlar, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bayramdan sonra yürürlüğe girecek olan düzenleme çerçevesinde ATM’lerden yapılan günlük para çekme limitlerinde değişiklik yapılması planlanıyor. İki bayram arasında gerçekleştirilecek bu değişiklikle, şu anda birçok özel bankanın günlük kartlı para çekme limitleri 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında iken, bu limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyelerine çıkması planlanıyor.

KARTLI İŞLEMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Gerçekleşecek limit değişiklikleri yalnızca kartlı para çekme işlemlerinde geçerli olacak. Ayrıca, bu düzenleme kapsamında QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir değişiklik yapılması öngörülmüyor. Yapılacak düzenleme, özellikle yüksek tutarlı nakit işlemi gerçekleştiren bireyler için büyük kolaylık sağlayacak.