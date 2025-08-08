ATM’lerdeki Para Yatırma Limitleri Düşürüldü

BANKALAR, PARA YATIRMA İŞLEMLERİNDE SINIRLAR GETİRİYOR

Bankalar, MASAK’ın yayımladığı mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca alınan yeni kararlar doğrultusunda para yatırma işlemlerine sınırlamalar uygulamaya başladı. Birçok banka, iç denetim birimlerinin ve Uyum Başkanlıklarının önerileri doğrultusunda, ATM’lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma limitlerini düşürdüğünü açıkladı.

KARTLI PARA YATIRMA LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ekonomim.com’un elde ettiği bilgilere göre, daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti, artık 180 bin TL olarak belirleniyor. Müşteriler, bankamatik kartları ile ATM üzerinden en fazla bu tutarda TL ya da döviz yatırabilecek.

KARTSIZ İŞLEMLERDE YENİ TEDBİRLER

ATM’lerden kartsız olarak gerçekleştirilen para yatırma işlemlerinde ise günlük üst sınır, 180 bin TL’den 100 bin TL’ye düşürüldü. Bu düzenleme, özellikle üçüncü şahıslar adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı yatırımları sınırlamak amacıyla hayata geçirildi. Belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyen kullanıcılar, şubelere yönlendirilecek. MASAK kurallarına göre, bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.