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Atölyede Çatı Çöktü: 4 Yaralı

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KAZA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kırmasırt Mahallesi’nde bir kaza gerçekleşti. Yapım aşamasındaki bir atölyenin çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü ve çatı malzemeleri altında çalışan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR

Tedavi altında bulunan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi verildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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