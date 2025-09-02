Audi, ABD’de 2 milyon araç hedefliyor

AUDİ’NİN ABD PAZARINA YENİDEN YÖNELİŞİ

Alman otomotiv şirketi Audi, küresel satışlarını artırmak amacıyla stratejisini ABD pazarına odaklıyor. Volkswagen grubunun bir parçası olan Audi, 2025 yılı için 1,7–1,8 milyon araç satışı hedefliyor ve uzun vadede bu sayıyı 2 milyona çıkarmayı planlıyor. Bu hedef, Audi için yıllık bir rekor anlamı taşıyor. Son dönemlerde yaşanan satışlardaki düşüşler, model lansmanlarında yaşanan aksaklıklar ve teknolojik sorunlar, markayı zorlasa da, CEO Gernot Doellner liderliğinde yeni bir yapılanmaya gidiyor. Markanın stratejisi agresif bir şekilde yenileniyor.

BÜYÜME HEDEFİ VE TARİFE MALİYETLERİ

600 milyon euroyu bulan tarife maliyetine rağmen, Audi’nin büyüme kararlılığı, ABD pazarında kritik bir rol üstleniyor. Şirket, şu anda yılda yaklaşık 200 bin araç satarken, bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Ancak ABD’nin uyguladığı ithalat tarifeleri, Audi’ye ilk yarıda yaklaşık 600 milyon euroya mal oldu.

Bütün bu zorluklara rağmen, Audi ABD’de yeni bir üretim tesisi kurmayı değerlendiriyor. Henüz kesin bir karar verilmedi fakat bu yıl içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Planlanan fabrika, hem iç pazara hem de ihracata hizmet vermeyi amaçlıyor. Ayrıca, Brüksel’in geçen hafta başlattığı yasal süreç, AB otomobil ithalat tarifelerinin yüzde 15’e düşürülmesini hedefliyor. Bu durum, Audi’nin ABD’deki rekabet gücünü artırma potansiyeli taşıyor, fakat henüz uygulamaya geçilmedi.