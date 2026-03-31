Trump’tan Avrupa Ülkelerine Hürmüz Boğazı Uyarısı

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmanın 32. günü geride kalırken, bölgedeki karşılıklı açıklamalar ve eylemler gerilimi daha da artırıyor.

SAVAŞA KATILMAYAN ÜLKELERE UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Trump, “Hürmüz Boğazı nedeniyle jet yakıtı alamayan ülkeler, özellikle İran’ın başsız kalmasını istemeyen Birleşik Krallık için bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, elimizde bolca var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz’a gidin ve alın!” dedi.

Trump, açıklamalarına devam ederek, “Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekiyor. ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran’ın neredeyse yok edildiği bir dönemde, zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!” şeklinde konuştu.

FRANSA’YA HEDEF GÖSTERDİ

Bu açıklamanın ardından Trump, Fransa’yı hedef aldı ve Fransız toprakları üzerinden İsrail’e giden askeri malzeme yüklü uçakların geçişine izin verilmediğini dile getirdi. Trump, “Fransa, ‘İran Kasabı’ olarak bilinen ve başarıyla etkisiz hale getirilen bireye karşı hiç yardım etmedi. ABD bunu unutmayacak!” ifadelerini kullandı.

İRAN’DA SALDIRIYA UĞRAYAN TESİS

İran Sağlık Bakanlığı, Keşm Adası’ndaki bir tuzlu su arıtma tesisinin saldırılar sonucunda hizmet dışı kaldığını ve onarımının yakın bir zamanda mümkün olmayacağını açıkladı. Bir İsrail askeri sözcüsü, “İsrail ordusu, önümüzdeki haftalar boyunca operasyonlara devam etmeye hazır.” dedi.

İTALYA’DAN ABD’YE HAVA ALANI YASAK

Reuters, İtalya’nın ABD uçaklarına Orta Doğu operasyonları için Sicilya’daki üssünü kullanmayı reddettiğini belirtti. Buna göre, “bazı ABD bombardıman uçaklarının” Orta Doğu’ya gitmeden önce Sigonella Hava Üssü’ne inmesi planlanırken, Roma’dan gelen talimatla bu izinlerin verilmediği ifade edildi. İtalyan Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

POLONYA’DAN ABD’YE GELEN RED

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD’nin Polonya’da bulunan bir Patriot füze bataryasını Orta Doğu’ya göndermesini talep ettiğini, ancak Polonya’nın bu isteği reddettiğini açıkladı. Kosiniak-Kamysz, Patriotların Polonya hava sahasını ve NATO’nun doğu kanadını korumaya devam edeceğini ve herhangi bir yere naklinin olmayacağını vurguladı.

RUSYA: ABD NORMALLEŞME İSTEMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Orta Doğu krizi daha geniş bir çatışmaya dönebilir.” diyerek önemli bir uyarıda bulundu. Lavrov, çatışmaların ve rejim değişikliklerinin “petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak” amacı taşıdığını dile getirerek, “ABD ve İsrail, İran ve komşuları arasında normalleşmeyi istemiyor” dedi.