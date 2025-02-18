Avcılar’da Metrobüsün Motorunda Yangın Çıktı

DURAKTA YANGIN SORUNU YAŞANDI

Olay, Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs durağında gerçekleşti. Duraktan yolcu alıp hareket eden metrobüs, sürücüsü tarafından aracın arkasındaki motor kısmından dumanlar çıktığı fark edildi. Hemen metrobüsü durduran sürücü, yolcuları güvenli bir şekilde indirdi ve yangının büyümesini önlemek için yangın tüpü ile müdahale etti.

DURAK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durakta bulunan görevliler, ellerindeki yangın tüpleriyle motora hemen müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Ayrıca, metrobüsten indirilen yolcular, başka araçlarla güvenli bir şekilde başka bir yere nakledildi. Yangın, olumsuz bir duruma yol açmadan kontrol altına alındı.