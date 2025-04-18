Gündem

Avcılar’da Yıkımda İlginç Manzara Görüldü

avcilar-da-yikimda-ilginc-manzara-goruldu

YIKIM KARARI ALINDI

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, 5 katlı bir bina için yıkım kararı alındı. Yıkım işlemleri için alana gelen iş makinası, çalışmalara başladı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Yıkım sürecinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Yan taraftaki başka bir 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin iki odasının duvarlarının olmadığını fark edildi. Yıkım sonrası bu durum, duvarsız kalan iki odanın kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. Ayrıca, ev sahibinin terasta bulunan boşluğu odaya dönüştürdüğü ve bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.

ÖNEMLİ

Dünya

ABD’de Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kişi yaşamını yitirirken, en az altı kişi yaralandı. Saldırgan ise yakalandı.
Gündem

“Kütahyalı’dan Masumiyet Karinesi Hatırlatması”

CHP'ye kayyum atanacağına dair iddialar üzerine başlatılan soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukatı ise masumiyet karinesine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.