Avcılar’da Yıkımda İlginç Manzara Görüldü

YIKIM KARARI ALINDI

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, 5 katlı bir bina için yıkım kararı alındı. Yıkım işlemleri için alana gelen iş makinası, çalışmalara başladı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Yıkım sürecinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Yan taraftaki başka bir 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin iki odasının duvarlarının olmadığını fark edildi. Yıkım sonrası bu durum, duvarsız kalan iki odanın kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. Ayrıca, ev sahibinin terasta bulunan boşluğu odaya dönüştürdüğü ve bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.