Avcılar Gişeleri Trafiğe Kapatıldı

O-3 AVRUPA OTOYOLUNDA TRAFİK KAPANMASI

O-3 Avrupa Otoyolu üzerindeki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda Serbest Geçiş Sistemi’nin kurulumu için başlatılan çalışmalar sebebiyle gişe giriş ve çıkışları 6 gün boyunca trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yönlendirdiği projeyle mevcut beton gişe adaları kaldırılarak yeni sistemin altyapısı oluşturuluyor. Çalışmalar, saat 23.00 itibarıyla başlayarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

ÇALIŞMALARIN HIZI

24 saat esasına göre yürütülen bu projede, mevcut gişe adalarının yıkımı ve yeni geçiş sisteminin kurulumu hedefleniyor. Bu süreç içinde otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatılmış durumda. Yetkililer, sürücülerin olumsuz bir durum yaşamaması için alternatif güzergahlar konusunda yönlendirildiğini açıklıyor. Bölgedeki trafik akışının aksamaması adına sürücülere çeşitli uyarılar yapılıyor, yönlendirme çalışmaları ise sürmekte.

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ İLE TRAFİK AKIŞI

Projeyle birlikte, Avcılar gişelerindeki yoğunluğun azaltılması ve trafik akışının daha hızlı ve kesintisiz bir hale gelmesi amaçlanıyor. Yeni sistem sayesinde sürücüler, gişelerde durmadan yoluna devam edebilecek ve ödeme işlemleri dijital altyapıya taşınacak. Yetkililer, 6 gün sürecek çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacağını ve sürücülere güncel trafik yönlendirmelerini takip etmeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.