Averaj Belirleyecek: Şampiyon Galatasaray Olacak

Lider durumda olan Galatasaray’ın Konya’da puan kaybetmesi, takipçisi Fenerbahçe’nin ise son anlarda yediği golle Kasımpaşa karşısında 2 puan bırakması, şampiyonluk yarışında heyecanı artırdı.

TAHMİNLER YENİLENDİ

Bu olayların ardından yapay zeka destekli futbol veri platformu Euro Club Index, sezon sonuna dair tahminlerini güncelledi.

AVERAJ ÖNEM KAZANACAK

Euro Club Index’in yaptığı analizlere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sezonu 81 puanla bitireceği öngörülüyor. Yapay zekanın tahminine göre süper ligdeki şampiyonu belirleyecek kriter ise averaj olacak ve bu durumda ipi göğüsleyen ekip Galatasaray oluyor.