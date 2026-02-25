Kılıçdaroğlu’ndan CHP İçin Radikal Hamleler Bekleniyor

CHP’DE KURULTAY DAVASI VE YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ı ile ilgili olarak açılan ceza davasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davası ile birleştirilmesi için yapılan talebin ardından dikkatler, istinaftaki mutlak butlan davasına çevrildi. Üst mahkemenin bu konuda vereceği karar beklenirken, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir yol izleyeceği de netleşti. Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte görevi kabul edeceği ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU, ELEŞTİRİLERİ GÖZ ARDI EDECEK

Kılıçdaroğlu’nun, mahkemedan mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda görev alacağı öğrenildi. Eski CHP liderine yakın isimler, Kılıçdaroğlu’nun partinin yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arınarak daha temiz bir imaj sergilemesini istediğini, buna karşın partinin içinden gelecek tepkilere rağmen dik duracağını aktardı. Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun bu eleştirilere kısa süre içinde yatışacağına inandığını ve tepkilere yanıt vermeyecek şekilde bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘KİRLİLİK OPERASYONU’ PLANI

Yapılan haberlerde, Kılıçdaroğlu’nun alacağı adımlardan birinin belediyelere yönelik bir ‘kirlilik operasyonu’ olması bekleniyor. İddialara göre Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları bulunan isimlere “Yargı önünde aklanıp gelin” mesajı verecek. Bu doğrultuda, yargı süreçleri devam eden Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık gibi belediye başkanlarının geçici olarak partiden çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

