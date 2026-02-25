TFF’den PFDK’ye Sevk Edilen Kulüpler Açıklandı

TFF, kulüpleri Disiplin Kurulu’na sevk etti

TFF’nin duyurusuna göre, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, PFDK’ya gönderildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” nedeniyle sevk edilirken, Kayserispor’un Başkanı Nurettin Açıkalın ise “talimatlara aykırı hareket” bulunduğu gerekçesiyle aynı kurula yönlendirildi.

Trendyol 1. Lig’de ise Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Vanspor FK’nın da disiplin kuruluna sevkleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, Sakaryaspor’dan ayrılan futbolcu Caner Erkin, Sivasspor karşılaşmasındaki “hakareti” nedeniyle sevk listesine dahil edildi. Erkin, mücadelede kırmızı kart görebilmişti.