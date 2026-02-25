Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’ndaki “Emek Sofrası Buluşması” iftar etkinliğine katılım gösterdi. Programın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria’da sürdürdüğü saldırılara karşı sert bir dille tepki gösterdi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki Ramazan ayı genelgesine karşı çıkan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” isimli bildiriyi de eleştirerek, “Laikliğin arkasına saklanıyorlar” ifadesini kullandı. Türkiye’nin geçtiğimiz 23 yılda yaşadığı değişimi sindiremeyenlerin eleştirilerine gülüp geçtiklerini belirten Erdoğan, “Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasınlar, biz toplumun hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ TÜM MÜSLÜMANLARA ÖRNEK OLUYOR

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında, alın teri ve emeğiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.” diyerek başladığı konuşmasında, 10 Ekim’de sağlanan ateşkese rağmen, “hukuk tanımaz İsrail hükümeti”nin saldırılarını artırdığını ifade etti. Gazze’deki gelişmeleri aktaran Erdoğan, “11 Ekim’den bu yana 615 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardımların girişinde halen ciddi güçlükler çekiliyor.” dedi. Refah sınır kapısındaki kısıtlamaların devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Zalim İsrail’e boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor.” şeklinde konuştu.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK

Konuşmasında, 2002 yılından bu yana ülke genelinde adil ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturma çabalarını aktaran Erdoğan, tüm çalışanların haklarını korumanın hedefleri arasında bulunduğunu belirtti. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan konularda devrim niteliğinde adımlar atıldığını vurguladı. 1 Mayıs’ı “Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmi tatil ilan ettiklerini belirten Erdoğan, bunun gibi birçok reformu hayata geçirdiklerini ifade etti. İş sağlığı ve güvenliğini önemseyerek gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyleyen Erdoğan, sendika kuruluş şartlarını kolaylaştırdıklarını, sendikal güvenceleri ve grev hakkını güçlendirdiklerini belirtti.

HEZEYANLARINA GÜLÜP GEÇİYORUZ

Erdoğan, haftanın önemli konularından biri olan laiklik meselesinde de, “Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden… zihinlerini fosilleştirmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz.” dedi. Bu çevrelerin söylemelerine ilişkin herhangi bir endişelerinin bulunmadığını, toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklandıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Onlar ne derse desin, hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın, biz sadece toplumumuzun yararına olan adımları atmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.