Epstein’in Gizli Depolarında Şok Edici Kanıtlar Keşfedildi

DÜNYAYI SARAN YENİ GELİŞMELER

Dünyanın gündeminden düşmeyen Epstein dosyalarıyla ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. The Telegraph’tan edinilen bilgilere göre, Epstein’ın gizli 6 deposunun tespit edildiği bildirildi. Bu depolardan çıkan belgeler ve eşyalar, kamuoyunu yeniden sarsacak cinsten bilgiler barındırıyor.

GİZLİ DEPOLARIN İÇERİĞİ

The Telegraph, Epstein’ın 2005’teki polis baskınından önce, bu delilleri gizlemek amacıyla özel dedektiflere Florida’daki mülkünden bazı eşyaları kaldırmaları için para ödediğini açıkladı. Depolardaki eşyaların birkaç yıl boyunca Palm Beach yakınındaki bir depoda saklandığı ifade ediliyor. Bu depo, Epstein adına kiralanmış olup, Riley Kiraly dedektiflik ajansı tarafından yönetiliyordu. Tespit edilen altı gizli depo arasında yer alan bu birim, önemli bulgular barındırıyor.

SKANDAL YARATAN BELGELER

Palm Beach’teki depoda neler bulunduğuna dair bilgiler de ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, depoda üç bilgisayar, 29 adres defteri ve Florida’daki masözlerin listesi yer alıyor. Ayrıca, Epstein’ın kurbanlarına ait olduğu düşünülen çıplak fotoğraflar ile birlikte düzinelerce pornografik dergi ve küçük yaştakilere ait DVD’ler de depolarda keşfedildi. Depoda biri duştayken çekilen görüntüler, diğeri ise iç çamaşırlı bir kadının yer aldığı görseller mevcut. Bununla birlikte, 2005 takvimine, tebrik kartlarına, mektuplara ve laboratuvar sonuçlarını içeren bir 8 mm video kaseti bulunduğu kaydediliyor. FBI, yıllar sonra bu bilgisayarlara ait sabit disk kopyalarını ele geçirmiş olsa da, kilitli odadaki materyallerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

YENİ KANITLARIN KEŞFİ

The Telegraph’ta yer alan arama emirleri, ABD yetkililerinin bu depolara herhangi bir baskın yapmadığını ve bu alanlarda Epstein ve ortaklarıyla ilgili daha önce görülmemiş kanıtların bulunabileceği ihtimalinin olduğunu ortaya koyuyor. Epstein’la ilgili deliller arasında, gözetleme kameralarına bağlanabilecek ekipmanlar da dahil olmak üzere bazı bilgisayar malzemelerinin kaybolduğu gözlemlenmiş. Bu durum, Epstein’ın cinsel tatmin veya şantaj amaçlı olarak insanların bilgisi dışında görüntüler kaydetmiş olabileceği spekülasyonlarını artırıyor. Depolardan bu tür kayıtların gün yüzüne çıkması bekleniyor.