AVM Yatırımları Dönüşüm Sürecine Girdi

Yüksek faiz oranlarıyla birlikte krediye erişimdeki zorluklar, yeni alışveriş merkezi yatırımlarını büyük ölçüde durdururken, mevcut atıl veya verimsiz merkezlerin yenilenerek ekonomiye kazandırılması ön plana çıkıyor.

TOPRAKTAN YENİ AVM GELİŞTİRMEK İMKANSIZ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, “Topraktan yeni AVM geliştirmek bugün neredeyse imkânsız. Yatırımlar ancak öz sermayeyle yapılabiliyor” şeklinde ifade etti.

TURİST HARCAMALARINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Perakende sektöründe maliyet baskısının yanı sıra, tüketici davranışlarındaki değişim de ciro üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Ece Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel’in paylaştığı verilere göre, turist harcamalarında yüzde 25’lik bir düşüş yaşandı. Ayrıca, alışveriş merkezi ciroları son iki yılda enflasyonun gerisinde kalmış durumda.

KAPANAN AVM’LERİN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ

Sektörde yeni inşaatlar kısıtlı kalırken, kapanan veya ekonomik sorunlar yaşayan merkezlerin büyük yatırım grupları tarafından devralınıp yeniden işlevlendirilmesi dikkat çekiyor. Pandemi sürecinde kapanan bazı alışveriş merkezlerinin dönüşüm süreçleri başlamış durumda. Örneğin, Adana’da 2026 sonunda açılması beklenen Adapalm AVM’nin yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. Uzmanlar, alışveriş merkezlerinin sosyal yaşam merkezlerine yönelik bir dönüşüm geçirdiğini belirtiyor. Gelecek dönemde eğlence, yeme-içme ve deneyim odaklı alanların payının artması beklenirken, fiziksel mağazacılığın e-ticaretle entegre olduğu hibrit modeller, sektörün geleceği için ana yol haritasını oluşturacak.