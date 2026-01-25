AVM Yatırımlarında Yeni Dönem: Yenilenme ve Dönüşüm

Yüksek faiz oranları ve kredi erişimindeki zorluklar, yeni alışveriş merkezi yatırımlarını büyük oranda durma noktasına getirirken, mevcut ve verimsiz merkezlerin yenilenmesi ön plana çıkıyor.

TOPRAKTAN YENİ AVM YAPMAK İMKANSIZ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, “Topraktan yeni AVM geliştirmek bugün neredeyse imkânsız. Yatırımlar ancak öz sermayeyle yapılabiliyor” açıklamasında bulundu.

TURİST HARCAMALARINDA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

Perakende sektöründe artan maliyet baskılarının yanına tüketici davranışlarındaki değişim eklenince, ciroların olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Ece Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel’in açıkladığı verilere göre, turist harcamalarında yüzde 25’lik bir düşüş gözlemlendi. Alışveriş merkezlerinin ciroları ise son iki yılda enflasyon oranlarının gerisinde kalmayı sürdürüyor.

KAPANAN AVM’LER YENİDEN İŞLEVLENDİRİLİYOR

Yeni inşaat faaliyetleri sınırlı kalırken, kapanan veya borçlu durumdaki alışveriş merkezleri büyük yatırım grupları tarafından devralınıp yeniden işlevlendirilme sürecine giriyor. Pandemi dönemi sırasında kapanan bazı AVM’lerin dönüşüm süreçleri başlarken, Adana’da 2026 sonunda faaliyete geçmesi planlanan Adapalm AVM’nin yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Uzmanlar, alışveriş merkezlerinin artık sadece alışveriş alanları değil, sosyal yaşam merkezlerine dönüşüm sürecinde olduğunu ifade ediyor. Gelecek dönemde eğlence, yeme-içme ve deneyim odaklı alanların daha fazla yer alması bekleniyor; ayrıca, fiziksel mağazacılığın e-ticaret ile entegre edildiği hibrit modeller, sektörün geleceğini şekillendirecek.