ABD’li Tırmanışçı Alex Honnold Taipei 101’i Aştı

ABD’li TIRMANIŞÇI ALEX HONNOLD TAYVAN’DA SANSASYON YARATTI

ABD’li tırmanışçı Alex Honnold, Tayvan’daki Taipei 101 gökdelenine solo bir tırmanış gerçekleştirdi. Bu etkileyici 508 metrelik tırmanışı 1 saat 32 dakikada tamamlayan Honnold, etkinliği Netflix üzerinden canlı olarak yayınladı.

TIRMANIŞTA GÜVENLİK İPİ YOKTU

2004 yılında açıldığında ve 2009’da Burj Khalifa’nın açılışına kadar dünyanın en yüksek binası unvanına sahip olan Taipei 101 gökdelenine tırmanan Honnold, tırmanış sırasında herhangi bir güvenlik ipi ya da ağı kullanmadı. Honnold, 12 yıl süresince bu gökdelene tırmanmayı hayal ettiğini belirterek, deneyimini kaya tırmanışına benzetti. Tırmanış sırasında, “Hava koşullarının değişkenliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle, gerçekten de dağlarda tırmanış yaptığımız bir keşif gezisindeymişiz gibi hissediyoruz.” sözlerini ifade etti.

ÇALIŞANLARIN DESTEK ATEŞİ

Honnold, tırmanışını üç aşamada gerçekleştirdi. İlk aşamada bina yüksekliğinin ilk 113 metresine, eğimli çelik ve camdan oluşan bölüme tırmandı. Bu aşamada Honnold, ofis çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Pencerelerde birikmiş fotoğraf çeken çalışanların bakışları altında, Honnold ikinci aşamaya adım attı. İkinci aşamadaki 274 metrelik dikey tırmanış sırasında, ABD’li tırmanışçının kalp atış hızının dakikada yaklaşık 165’e çıktığı kaydedildi.

Son AŞAMADA RÜZGAR ZORLADI

Tırmanışın son aşamasında rüzgarla mücadele eden Honnold, güvenlik önlemi olmadan 508 metrelik kulenin zirvesine çıkarak tırmanışını başarıyla tamamladı. Canlı yayında zirveye ulaştığında Honnold, “Burası çok rüzgarlı, beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben sizi görebiliyorum, çok heyecanlıyım.” dedi. Taipei 101’in tepesinde selfie çeken Honnold, ardından inişe geçerek tırmanışının sonunu getirmiş oldu.