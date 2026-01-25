Kredi Kartı Ve KMH Limitleri Düşürülecek

Finansal İstikrar Komitesi Toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında 21 Ocak 2026’da gerçekleştiren Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye’deki bankacılık sektörünün genel durumunu değerlendirdi. Daha önce temmuz ayında, milyonlarca vatandaşın kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borçlarına yapılandırma imkanı sunan ekonomi yönetimi, kredi kartı ve KMH kullanımı artışına karşı yeni önlemlere gerek duydu.

KREDİ KARTI VE KMH LİMİTLERİNE DÜZENLEME GELİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara kredi kartı limitlerini müşterilerin aylık gelirinin 4 katına kadar belirleme yetkisi tanırken, KMH hesapları için bu sınırın aylık gelirin 3 katı olarak uygulanacağı bildirildi. Ancak, yıl sonu hedeflerine ulaşmak isteği nedeniyle bankalar, yaptıkları kampanyalarla müşterileri KMH limitlerini kullanmaya ve kredi kartı harcamalarını artırmaya teşvik etmekte.

BANKALARIN MEVCUT UYGULAMALARI

Bazı özel bankalar, belirlenen mevzuata rağmen kredi kartı ve KMH limitlerini, aylık gelirin 10 katına kadar yükseltmektedir. Bu durum, finansal okuryazarlığı düşük olan vatandaşların ciddi borç sorunları ile karşılaşmasına yol açarken, talep enflasyonunun artmasına da sebep olmaktadır. Toplantıda, ekonomi yönetimi bankalara belirlenen sınırlara riayet etmesi için sektör temsilcilerine resmi yazıyla uyarıda bulunma kararı aldı.

BANKALARIN YENİ YAKLAŞIMI

Kapsamlı yapılan uyarılar sonrasında, yüksek para cezalarıyla karşılaşmak istemeyen bankalar, mevzuata aykırı olarak artırılan limitleri düşürme çabası içerisine girecek. Bu durum, standart kredi kartı ve KMH kullanıcılarının limitlerini doğrudan etkilemese de, aylık gelirinin 5 ila 10 katına kadar limit tahsis edilen müşterilerin kredi kartı ve KMH limitlerinin hızla ‘normal’ seviyelere çekilmesi anlamına gelecek.