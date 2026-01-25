Suriye’deki SDG Operasyonu ABD Basınında Gündem Oldu

Suriye’de Yeni Yıl, Operasyonların Etkisi Duyulmaya Başladı

Suriye’de yeni yılın girişiyle beraber terör örgütü PKK/SDG’ye karşı başlatılan operasyon, uluslararası medyada önemli yer bulmaya başladı. Suriye ordusunun yürüttüğü operasyona yönelik ABD’den yaptırım tehditi gelmişti. Ancak SDG’nin geri çekilmesi üzerine bu tehditte herhangi bir adım atılmadı ve ABD, SDG’ye yönelik “amacınız tamamlandı, Şam’a entegre olun” mesajını iletti. Wall Street Journal’da yayınlanan son makalede, Suriye liderinin son siyasi başarıları gündeme geldi.

DENGELERİN KÖKLÜ ŞEKİLDE DEĞİŞİMİ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, PKK/SDG’ye karşı başlatılan operasyonla ülkenin kuzeydoğusundaki güç dengelerini köklü bir şekilde değiştirdi. ABD’nin yaptığı yaptırım uyarılarına ve güvenlik kaygılarına rağmen Şara’nın özellikle hamlesi sonucunda SDG’nin işgali altındaki topraklar büyük ölçüde Şam yönetiminin kontrolüne geçti. ABD’nin desteklediği SDG bünyesindeki Arap aşiretlerinin Şam yönetimine geçmesi, SDG’nin hızla çözülmesine yol açtı. SDG güçleri, Rakka ve Deyrizor gibi kritik bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı. Daha önce “cihadist savaşçı” olarak ödül konulan Ahmed Şara, 2024’te Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Trump yönetimiyle dikkate değer bir ilişki kurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında Şara için “muazzam ilerleme kaydediyor” dedi.

ETKİLERİ VE DEĞİŞİMİ

Şam yönetiminin yürüttüğü operasyon ile birlikte SDG’nin geri çekilmesi, Suriye’deki güç dengesini de tamamen değiştirmiş durumda. Pentagon kaynakları, sahadaki gücün artık tamamen Şam yönetimi lehine döndüğünü belirtiyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG’ye Suriye devletine entegre olma çağrısında bulundu. Barrack, ABD’nin Suriye’deki varlığını esasen terör örgütü DAEŞ’e karşı yürütülen operasyonlarla ilişkilendirirken, SDG’nin 2019 yılına kadar DAEŞ’e karşı etkili bir ortak olduğunu vurguladı. Ancak, o dönemden itibaren işlevsel bir merkezi Suriye devleti olmadığına da dikkat çekti. Barrack, “SDG’nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELERİN SONU VE GÜÇLERİN DAĞILIMI

Suriye lideri Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi’nin 10 Mart 2025’te imzaladığı entegrasyon anlaşmasının ardından, SDG’deki şartların yerine getirilmemesi üzerine, yeni yılla birlikte çatışmalar yeniden başlamıştı. Bu durum, SDG ile Şam hükümeti arasında bir yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin de fiilen sona erdiğini gösteriyor. SDG lideri Mazlum Abdi’nin, yeni Suriye ordusuna katılım karşılığında özerklik ve askeri yapıların korunmasını talep ettiği öğrenildi, fakat bu talepler kabul edilmedi. Uzmanlar, Şara’nın askeri güce dayanmak yerine siyasi stratejiler ile sonuç aldığını değerlendiriyor. Şam yönetimi, bölgedeki Arap aşiretleriyle geliştirdiği ilişkiler sayesinde SDG içinde hızlı bir çözülme sağladı. Aşiret destekleri sayesinde stratejik petrol sahaları ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlar da hükümet kontrolüne geçti.