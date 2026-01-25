Öğrenci Affı Düzenlemesinde Son Aşama Tamamlandı

ogrenci-affi-duzenlemesinde-son-asama-tamamlandi

ÜNİVERSİTELERE AF DÜZENLEMESİ YOLUNDA SON AŞAMALARDA

Üniversitelere yönelik af düzenlemesinde beklenen son aşamaya ulaşıldı. Düzenlemenin detaylarına göre, affın kapsamının dar tutulması ve özellikle lisans öğrencilerinin bu haktan yararlanması hedefleniyor. Öğrenci affının geçerli olabilmesi için, mazeretlerin resmi belgelerle belgelendirilmesi gerekecek.

KAPSAMDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

Taslakta, ebeveyn kaybı nedeniyle ciddi maddi sıkıntılar yaşayan, ailelerinin tek gelir kaynağını kaybetmesi nedeniyle eğitimine devam edemeyen ya da ailesinde bakım yükümlülüğü üstlenen öğrencilerin aftan yararlanması planlanıyor. Ayrıca, afetlerden etkilenen ya da uzun süreli sağlık sorunları sebebiyle eğitimine ara veren öğrenciler de, geçerli mazeretlerini resmi belgelerle sunmaları durumunda bu düzenlemeden faydalanabilecekler.

YÖK VE ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Af düzenlemesinin koşullarının belirlenmesi adına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Üniversiteler Arası Kurul ile sürdürülen görüşmeler sonucuyla, duruma ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanı’na iletilecek. Bu görüşmelerde affın kapsamının genişletilmesi talebi ve üniversitelerden gelen geri bildirimlerin değerlendirildiği bildiriliyor.

