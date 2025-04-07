Avrupa Birliği, ABD’ye taviz verecek

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN MİSİLLEME TARİFELERİNE DÜZENLEME

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı uygulanacak misilleme tarifeleri listesinden bürbon tipi viskileri çıkarma kararı aldı. Bu karar, Fransa, İtalya ve İrlanda’nın içki sektörlerini koruma amacıyla yürüttüğü yoğun lobi çalışmaları sonrasında alındı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, Fransa Inter radyosuna yaptığı açıklamada “önümüzdeki saatlerde iyi haberler olabilir” şeklinde ifadelere yer verdi. Sejourne, “Şarap ve içki sektörü için büyük ekonomik hasar riski olduğu mesajı karşı tarafa ulaştı” dedi.

ABD’DEN YENİ TEPKİ

Başkan Donald Trump, Avrupa’nın 26 milyar euroluk misilleme tarifesi planına bürbonu dahil etme hazırlığına tepki gösterip, Avrupa içkilerine yüzde 200 vergi getirmekle tehdit etmişti. Ardından tüm Avrupa ihracatına yüzde 20 ek tarife uygulanacağı bilgisi verildi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bazı ülkelerin yalnızca kendi içki sektörlerini koruma gayretlerini eleştirerek, “Borsa zaten çöküşte ve zarar büyüyebilir. Bu yüzden net, kararlı ve temkinli davranmak gerekir. ABD zayıf durumda” şeklinde konuştu. Almanya, Avrupa Komisyonu’nun ticaret politikasında ortak hareket edilmesini savunurken, Fransa ve İtalya kendi iç pazarlarını korumayı öncelik haline getirdi.

TARİFE ÇATIŞMASININ SONUCU

Fransa Şarap ve İçki İhracatçıları Derneği, getirilen tarifelerin yalnızca Fransa’dan 800 milyon euro ihracat kaybı yaratacağını öngörüyor. Dernek Başkanı Gabriel Picard, “Bu tarife çatışması sadece kaybedenler yaratıyor. Amerikalı muhataplarımız da bu mesajı kendi hükümetlerine iletiyor” dedi. Dernek, iş gücü ve ekonomik büyüme açısından büyük bir darbe alınacağı uyarısında bulundu. AB hükümetleri, tarife etkilerini hafifletmek için kamu desteği konusunda da anlaşmazlık yaşıyor. İspanya milyarlarca euroluk destek planı açıklarken, Fransa bütçe bakanı Amélie de Montchalin, pandemi dönemindekine benzer bir müdahaleyi reddetti. Madrid, tarife gelirlerinin AB bütçesi üzerinden sektörlere yönlendirilmesi talebinde bulundu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Washington’a gitmeyi planladığı bildirildi. ABD’nin 20 yerine yüzde 10’luk karşılıklı tarife uygulamasına geçmesi talep ediliyor. ABD içki sektörü ise, küresel çapta içkilere yönelik tarifelerin tamamen kaldırılması için Beyaz Saray’a baskı yapıyor.