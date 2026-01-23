Avrupa Birliği Grönland Krizinde Trump’a Karşı Birleşti

Avrupa, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili geri adım atmasını sağlamak için birleşse de, Avrupa liderleri daha sert bir politika izleyen ABD ile olan ilişkilerin bu tür yüzleşmelerle sınırlı kalmayacağını kabul ediyor. Avrupa Birliği ile ABD arasındaki 2 trilyon dolarlık ticaret hacmi ve Washington’un NATO’daki belirleyici rolü ile Rusya’ya karşı Ukrayna’ya verilen geniş çaplı destek göz önüne alındığında, risklerin oldukça yüksek olduğu değerlendiriliyor.

DAVOS’TA GRÖNLAND PROBLEMİ ÇÖZÜLÜYOR

Reuters’ın haberine göre, bu hafta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Trump, Grönland’ı güç kullanarak alma planından vazgeçti ve Avrupa’daki sekiz ülkeye yönelik yeni gümrük tarifesi tehdidini geri çekti. Bunun yerine, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland hakkında “belirsiz” bir anlaşmanın övgüsünü yaptı. Avrupa liderleri, Trump’ın geri adım atmasında Danimarka’ya bağlı Grönland’ın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu vurgulamalarının etkili olduğuna inanıyor. İsmailinin gizli kalması kaydıyla kendini ifade eden bir Avrupa Birliği yetkilisi, “Bütün bunlar, Amerikalıların Avrupalıların üzerinden geçmesine izin verilemeyeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

AVRUPA YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİYOR

Avrupalı liderler, Perşembe günü yapılan acil zirvede Grönland ile ilgili olarak parlamento onay sürecini askıya alan geçen yılki AB-ABD ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gereğini dile getirdi. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Davos’taki zirve öncesinde, “Son aylardaki tüm hayal kırıklığı ve öfkeye rağmen, transatlantik ortaklığı hemen gözden çıkarmayalım” diyerek ortaklığın önemini vurguladı. Avrupa, Trump’ın düşmanca tutumu sebebiyle ilişkilerdeki riski azaltmak için çeşitli adımlar atıyor ve bunun yanı sıra savunma harcamalarındaki eksiklikleri de tartışıyor.

KANADA’DAN YENİ GÖRÜŞLER

Kanada Başbakanı Mark Carney, Davos’taki konuşmasında, “Orta ölçekli güçler, birlikte hareket etmek zorunda. Çünkü masada yoksak, menüdeyiz” diyerek işbirliğinin önemine değindi. Avrupa, farklı politikalar ve ekonomilere sahip 27 ülke arasında uzlaşma sürecinin zorluğunun farkında. AB’nin acil durum hukuku kullanarak yüz milyarlarca dolarlık Rus varlıklarını dondurması, Moskova’yla olan ilişkileri yeniden şekillendirmek adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Avrupa, ekonomik alanda daha sert bir duruş sergilemeyi planlıyor. Önümüzdeki ay, stratejik sektörlerde “Avrupa’da üretilmiştir” koşullarını belirleyen ve yabancı yatırımlarda koşulları güçlendiren yeni bir mevzuat sürecinin başlatılması amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun Refah ve Sanayi Stratejileri Üyesi Stephane Sejourne, mevcut düzenlemelerin bağımlılığı azaltma hedefi taşıdığını ifade etti. Ancak, Avrupa’nın ABD ile olan bağımlılığını azaltma çabalarının ne kadar etkili olacağı hala belirsizliğini koruyor.

ASKERİ KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Analistler, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında artış sağlasa ve hatta bir AB ordusu çağrıları yapılsa dahi, askeri kapasitenin güçlendirilmesinin zaman alacağını belirtiyor. Son dönemde yaşanan olayların, Avrupa’nın ABD’ye olan bağımlılığını azaltmak için bir katalizör oluşturup oluşturmayacağı merakla bekleniyor. İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, Trump’ın Davos’taki tutumunu değerlendirirken, “Hiçbir şey şaşırtıcı değil” diyerek Avrupa’nın daha sertleşmesi gerektiğine dikkat çekti.