Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

avrupa-borsalari-dususle-kapatildi

PİYASA GÖSTERGELERİNDE DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,83 düşüşle 554,2 puana gerileme gösterdi. Ülke bazında inceleme yapıldığında, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 kayıpla 42.654,95 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 azalışla 7.709,81 puana indi. Almanya’daki DAX 40 endeksi yüzde 0,5 oranında gerileyerek 24.152,87 puana ulaşırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 9.265,8 puan üzerinden kapanış yaptı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ OLUMLU KANITLAR

Küresel piyasalardaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasının yarattığı olumsuz atmosferden kaynaklanıyor. Avrupa borsaları, bu gelişmelerin etkilerini hissetti. Fransa’da ise siyasi gündem ön planda yer aldı. Başbakan François Bayrou, kamu borçlarını azaltmaya yönelik bütçe görüşmelerinin öncesinde hükümeti güven oylaması sürecine sokacaklarını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Muhalefetin sert tepkisini çeken bu süreçte, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil sürecini başlatacaklarını duyurmuş durumda. Bu gelişmeler, Fransa’nın siyasi atmosferinde belirsizlik yaratma potansiyeli taşıyor.

