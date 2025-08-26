Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

EUROPEAN STOCKS GLOOMY CLOSURE

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,83 düşüşle 554,2 puana geriledi. Ülke bazında incelendiğinde, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi, %1,32 kayıpla 42.654,95 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise %1,7 azalışla 7.709,81 puana düştü. Almanya’da DAX 40 endeksi %0,5 gerileyerek 24.152,87 puandan kapandı; İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise %0,6 kayıpla 9.265,8 puandan sonlandı.

GLOBAL MARKET REACTIONS

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasının yarattığı olumsuz ortam, Avrupa borsalarına da yansıdı. Bu olumsuz hava, Avrupa’daki finansal istikrarı etkileyerek yatırımcıların duyarlılığını zayıflatıyor.

FRANCE’S POLITICAL TURMOIL

Fransa’da ise siyasi gündem belirginleşti. Başbakan François Bayrou, kamu borçlarının azaltılmasına yönelik bütçe görüşmeleri öncesinde hükümet için güven oylaması yapılacağını duyurdu. Bu süreç, muhalefetin sert tepkisine yol açarken, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil sürecinin başlatılacağını bildirdi.