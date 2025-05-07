Avrupa Borsaları Karışık Bir Görünümle Kapanmıştı

AVRUPA BORSA PİYASALARI KARMAŞIK GÖRÜNÜM SERGİLEDİ

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karmaşık bir görünümle tamamlıyor. Yatırımcılar, şirketlerin ilk çeyrek bilançolarını beklerken, bölge endeksleri yön bulmakta zorlanıyor. Kapanışta, Avrupa gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,23 düşerek 536,06 puana geriliyor.

ULUSAL ENDİKSLERDEKİ GELİŞMELER

Fransa’da CAC 40, %0,40 kayıpla 7.696,92 puana, Almanya’da DAX 40 ise %0,46 düşüşle 23.238,31 puana iniyor. Buna karşılık, İngiltere’de FTSE 100 %0,01 artışla 8.597,42 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 %0,22 yükselişle 38.560,25 puana ulaşıyor. Almanya’da CDU lideri Friedrich Merz’in Federal Meclis’te başbakanlık seçiminde ilk turda başarısız olması, DAX endeksinde baskı yaratarak 23 bin puanın altına sarkmasına neden oluyor.