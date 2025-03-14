Avrupa’da 27 Yılın En Yüksek Kızamık Vakaları

KIZAMIK VAKALARI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılına dair Avrupa ve Orta Asya’daki 53 ülkeyi kapsayan kızamık vakalarına ilişkin önemli bir rapor sundu. Raporda, Avrupa Bölgesi’nde 2024 için 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği belirtildi. “Bu, 2023 için bildirilen sayının iki katı ve 1997’den beri bölgede görülen en yüksek vaka sayısı” ifadeleri yer aldı.

BÜYÜK BİR KISMI ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Raporda, vakaların yüzde 40’ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne dikkat çekildi ve bu hastalıkla ilişkili bildiren vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı kaydedildi. Ayrıca, “(2024 ve sonrası için) 6 Mart 2025 itibarıyla alınan ön verilere göre kızamık nedeniyle toplam 38 ölüm bildirildi” bilgisi paylaşıldı. Avrupa Bölgesi’nin, 2024’te küresel anlamda tüm kızamık vakalarının üçte birini oluşturduğu da vurgulandı.

AŞILANMA ORANLARI ÖNEMLİ

Raporda, DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge’a ait görüşlere de yer verildi. Kluge, “Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz” dedi. Ayrıca, “Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejimizi şekillendirirken, gerilemeyi göze alamayız. Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı” şeklinde konuştu.