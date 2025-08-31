Avrupa’da İsrail ve Gazze Sorunu! Bakanlar İkiye Ayrıldı

AB DIŞ POLİTİKA YÜKSEK TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Toplantı öncesi bir açıklama yapan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptırımlar konusunda yaşanan görüş birliği eksikliğine dikkat çekti. Kallas, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu,” sözlerini sarf etti.

TİCARET ANLAŞMASI ASKIDA KALMALI

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerin, İsrail ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınmasını desteklediği ifade edildi. Gazze’deki insani kriz ve sivil kayıplar, bu çağrıların temel gerekçelerini oluşturuyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek yaptırımların gecikmesini eleştirdi.

ALMANYA TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR

İsrail’in uzun süreli müttefiklerinden Almanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti, ekonomik yaptırımlara karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’ye yapılacak silah sevkiyatlarını durdurduğunu hatırlatırken, AB ile İsrail arasındaki sivil nitelikli bilimsel işbirliklerinin askıya alınmasının yarar sağlamayacağını dile getirdi.

DANİMARKA’DAN YAPTIRIM DESTEĞİ

Toplantının ev sahibi olan Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulmasını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir,” dedi.

AB-İSRAİL TİCARET HACMİ

AB, İsrail ile en büyük ticaret ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 42,6 milyar avroya ulaşmış durumda. Bu nedenle, ticari ilişkilerin askıya alınması, hem siyasi hem de ekonomik etkileri bakımından kritik bir karar olarak değerlendiriliyor.