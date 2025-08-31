Avrupa’da İsrail ve Gazze Tartışması! Bakanlar Ayrıldı

POLİTİKADA GÖRÜŞ BİRİLİĞİ EXSİKLIĞI

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, düzenlenecek toplantı öncesinde yaptığı açıklamada yaptırımlar konusunda yeterli bir birlikteliğin sağlanamaması sorununa dikkat çekti. Kallas, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu,” şeklinde ifadelerde bulundu.

İSRAİL İLE TİCARET ANLAŞMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınmasını öneriyor. Bu taleplerde özellikle Gazze’de, sivil kayıplar ve insani yardım engellerinin varlığı dikkat çekiyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, toplantı öncesinde, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek durumun aciliyetine vurgu yaptı.

ALMANYA’NIN KARŞI TUTUMU

Almanya, Macaristan ve Çekya gibi İsrail’in geleneksel müttefikleri ekonomik yaptırımlara destek vermiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’ye silah sevkiyatını durdurma kararına atıfta bulunarak, AB ile İsrail arasında süren sivil nitelikli bilimsel işbirliklerinin askıya alınmasının faydasız olacağını belirtti.

DANİMARKA’DAN YAPTIRIM DESTEĞİ

Toplantıya ev sahipliği yapan Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulmasını desteklemeye istekli olduğunu ifade etti. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir,” dedi.

AB-İSRAİL TİCARETİNDEKİ DENGE

AB, İsrail’in en önemli ticaret ortaklarından biri durumunda. Avrupa Komisyonu’na göre, 2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 42,6 milyar avroya ulaşmış durumda. Bu nedenle, ticari ilişkilerin askıya alınması, siyasi ve ekonomik anlamda çok kritik bir karar olarak değerlendiriliyor.