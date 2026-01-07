Avrupa’da Kar Fırtınası Etkisi: Uçuşlar İptal Edildi

Soğuk hava ve kar yağışının etkisi dünya genelinde hissediliyor. Avrupa, karın beyaz örtüsüyle kaplanırken, ardından gelen fırtına ve don olayları günlük yaşamı zorlaştırıyor. Yetkililer, halkı bu tehlikeler hakkında uyarmaya devam ediyor ve Meteoroloji, sarı ile turuncu kodlarla yaşanan tehlikelerin boyutu hakkında bilgiler sağlıyor.

BELÇİKA’DA UÇUŞLARDA GEÇİKME İHTİMALİ

Belçika’nın Brüksel Havalimanı, internet üzerinden yaptığı duyuruda, pistte oluşabilecek don ve uçakların buz tutma olasılığı sebebiyle, gün boyunca uçuşlarda aksamalar beklenildiğini ifade etti. Şimdiye kadar, Brüksel Havalimanı’nda toplam 37 sefer iptal edildi ve 116 uçuş ertelendi. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, hava koşulları nedeniyle Belçika ile Hollanda arasında bazı tren seferleri de etkilendi. Almanya Meteoroloji Servisi ise başkent Berlin dahil, doğu ve güney bölgelerinde şiddetli don uyarısında bulundu.

HOLLANDA’DA HALK EVDE KALMAYA TEŞVİK EDİLİYOR

Hollanda, 6 gündür etkisi altındaki soğuk havada, yetkililer halkı mümkünse evden çalışmaları konusunda öneride bulundu. Ayrıca, olası kazaların önüne geçmek amacıyla trafik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, kar yağışının etkisiyle ülke genelinde “turuncu kodlu” bir uyarı yayınladı. Kış tarifesi nedeniyle tren ve otobüs seferlerinin sayısında azalma görülürken, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda 679 uçuş iptal edildi.

İNGİLTERE’DE FIRTINA UYARISI

İngiltere’de Meteoroloji Ofisi, yılın ilk isimlendirilmiş fırtınası “Goretti”nin yaklaşmasıyla birlikte, bazı bölgelerde yeni hava durumu uyarıları yayımladı. Açıklamada, İngiltere’nin güneybatısında fırtına nedeniyle “hayati tehlike” riski bulunduğu belirtildi. Bu uyarı, yarın yerel saatle 17.00’den itibaren Cornwall’ın batı kesiminde “amber” kodlu rüzgar uyarısının yürürlüğe gireceği duyurusuyla desteklendi. Fırtınanın binalara zarar vermesi, uçan cisimler nedeniyle yaralanmalar ve sahil bölgelerinde oluşabilecek tehlikeli koşullar hususunda dikkat çekildi.

FRANSA’DA 32 VİLAYETTE TURUNCU ALERT

Fransa’da, kar yağışı ve don olayları nedeniyle alarm seviyesi 32 vilayette “turuncu”ya yükseltildi. Vendee, Maine-et-Loire, Sarthe, Orne, Eure ve Seine-Maritime vilayetlerinde ise “sarı” alarm seviyesi sürdürüldü. Paris bölgesinde ise olumsuz hava şartları nedeniyle otobüs hatlarında aksamalar yaşandı ve bazı seferler iptal edildi. Kar yağışının etkili olduğu 10 vilayette ise okul servisi hizmetleri askıya alındı. Paris’in Charles de Gaulle Havalimanı’nda yüzlerce, Orly Havalimanı’nda da yaklaşık 40 uçuş iptal edildi.

İTALYA’DA TRAFİKTE AĞIRLIKLA ETKİLER

İtalya’nın kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan A1 otoyolunun bir kısmının, buzul temizlemesi için trafiğe kapandığı bildirildi. Ayrıca, Aniene Nehri’nin taşması sonucu Roma’nın Tiburtino bölgesindeki birçok sokak su altında kaldı.

İSVİÇRE’DE ÖNEMLİ TEHLİKE UYARISI

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi, ülkenin güney kısımlarındaki bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle “önemli tehlike” uyarısında bulundu. Ayrıca, sürücülerin yol ve çığ bilgilerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

NORDİK ÜLKELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLERİ HİSSEDİLİYOR

Danimarka’nın Kuzey Jutland bölgesinde, yetkililer şiddetli kar yağışı sebebiyle halka uyarılarda bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemleri duyurdu. İsveç’in Göteborg kentinde ise hava koşulları nedeni ile tüm tramvay seferleri iptal edildi.