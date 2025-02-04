Avrupa’da Kupa Mesaisi: En Popüler Tahminler

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHİSLERİ

İddaa programı kapsamında yer alan günün en yüksek talep gören bahislerini ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalar için yaptığı değerlendirmeleri sizler için derledik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha üst oranlarla yaşayın… “Şampiyon Oranlar” yalnızca Misli’de!

ATALANTA – BOLOGNA MAÇ ANALİZİ

Atalanta ve Bologna arasındaki karşılaşmaya kuponuyla katılan Misli üyelerinin %18’i Atalanta’nın galip gelmesini bekliyor. Misli Yazarı Ozan Gür’ün tercihi: Toplam Gol 2-3. Atalanta, son dönemlerde istikrar yakalayamamış durumda. Torino maçı öncesi savunmalarının zayıf olduğunu açıkladı ve o maç 1-1 sonuçlandı. Bologna ise, güvenli oyunu ile dikkat çekiyor ve Motta ile yakaladığı başarıyı bu sezon Italiano ile sürdürüyor. Uzun süredir maç kaybetmemeleri, Atalanta’ya sunulan oranı riske atıyor. Ayrıca Atalanta, rakibi karşısında son 4 karşılaşmada kazanamamıştı. Tek maçlı elemede zor bir mücadele bekleniyor; beraberlik ihtimalini hesaba katarak orta gol sayısına yönelmek mantıklı bir karar olabilir. Öncelikli tercih toplam gol sayısı 2-3 olarak öne çıkıyor, alternatif olarak ise beraberlik öneriliyor.

STUTTGART – AUGSBURG MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Stuttgart ve Augsburg arasındaki bu mücadeleye kupon ekleyen Misli üyelerinin %23’ü karşılaşmanın 2.5 Üst biteceğini düşünüyor. Misli Yazarı Onur Akpınar’ın tercihi: 2.5 Üst. Stuttgart, üst üste üç resmi maçı kaybetti ve Gladbach karşısında beklediği performansı gösteremedi. Savunmadaki sorunlarla puansız ayrıldılar. Augsburg, son zamanlarda kümede kalmaya yönelik önemli puanlar kazandı ve son 4 maçtan 3 galibiyet ile 1 beraberlik aldı. Takımda moral yüksek, Stuttgart deplasmanına güvenli bir şekilde geliyorlar. Heidenheim maçında asist yapan Mert Kömür, St Pauli karşısında da puanı getiren golü attı. Genç yetenek, son 2 maçta kısa süre içinde önemli katkı sağladı. Karşılıklı goller beklenen bu karşılaşmada tercihim 2.5 üstü yönünde.

ATLETICO MADRID – GETAFE MAÇ YORUMU

Atletico Madrid ve Getafe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %42’si Atletico Madrid’in galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in tercihi: Maç Sonucu 1. Atletico, bu sezon kendi sahasında maç kaybetmedi. Getafe, iyi kapanan ve savunma odaklı oyunuyla öne çıkıyor. Ligde iki takımın daha önceki mücadelesinde Atletico 1-0 galip gelmişti. Burada da yine Atletico’nun kazanmasını bekliyorum.

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