Avrupa’da Silahlanma Yarışı Hızlandı

UKRAYNA SAVAŞI SİLAHLANMA YARIŞINI HIZLANDIRIYOR

Dördüncü yılına giren Ukrayna Savaşı, küresel silah endüstrisi üzerinde derin etkiler bırakıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre, Rusya tehdidi Avrupa’daki silahlanma yarışını hızlandırıyor. Avrupa’nın 2015-2019 yılları arasındaki küresel silah ithalatındaki payı yüzde 11 iken, 2020-2024 döneminde bu oran yüzde 28’e yükseliyor.

AVRUPA’NIN AMERİKAN SİLAHLARINA BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Söz konusu rapor, Avrupa ülkelerinin Amerikan silahlarına olan bağımlılığını da ortaya koyuyor. Avrupa’nın silah ithalatı son 5 yılda yüzde 155 artarken, bu silahların yüzde 64’ü Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanıyor.

UKRAYNA’NIN SİLAH İTHALATI ARTIYOR

Ukrayna’nın 2020-2024 dönemindeki silah ithalatı yaklaşık 100 kat artmış durumda. Kiev yönetimi, küresel silah ithalatının yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştirerek Avrupa’nın en büyük silah ithalatçısı haline geliyor. Ukrayna’nın aldığı silahların yüzde 45’i ABD’den, yüzde 12’si ise Almanya’dan tedarik ediliyor. Savaşın başladığı 2022 yılından bu yana en az 35 ülkenin Ukrayna’ya silah gönderdiği ifade ediliyor.

ABD DÜNYADA SİLAH SATIŞINDA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Amerikan silah şirketlerinin küresel silah ihracatındaki payı, 2015-2019 döneminde yüzde 35 iken, son 5 yılda yüzde 43’e çıktı. Bu süreçte ABD, toplamda 107 ülkeye silah satarak liderliğini koruyor. Amerikan silahlarının yüzde 35’ini Avrupa ülkeleri alırken, Orta Doğu ülkeleri yüzde 33 ile ikinci sırada yer alıyor. Rusya’nın silah ithalatı ise 2020-2024 döneminde yüzde 21’den yüzde 8’e gerileyerek üçüncü sıraya düştü. Fransa son 5 yılda dünyanın en büyük ikinci silah tedarikçisi olurken, Çin ise yüzde 6’lık oranla dördüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN SİLAH İHRACATI ARTIYOR

Türk silah ihracatı da bu dönemde yüzde 103 artış gösterdi. Gazze’deki savaşa rağmen İsrail’in silah ithalatı büyük ölçüde sabit kalmış durumda. İsrail’e yapılan silah tedariğinin yüzde 66’sını Amerika Birleşik Devletleri sağlarken, Almanya’nın da yüzde 33’lük oranla ikinci sırada yer aldığı dikkat çekiyor.