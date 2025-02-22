Avrupa’da Tereyağı Fiyatları Krizde!

TEREYAĞI FİYATLARINDA KAYDA DEĞER ARTISLAR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerinde tereyağı fiyatları şubatta yıllık ortalama yüzde 30 yükseldi. Almanya’nın Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında tereyağının üretici fiyatı yıllık bazda yüzde 39,8 oranında artış gösterdi. Bu oranlar, Avro Bölgesi’ndeki ocak ayı enflasyonunun yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleştiği göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici. Bununla birlikte, Avrupa’da 250 gramlık ambalajlarda satılan tereyağı, tüketicilerin sık sık almak zorunda kalmasına ve fiyattaki dalgalanmaları daha fazla hissetmelerine yol açıyor. Bu durumun, enflasyon beklentilerini düşürmeye yönelik politikalara olumsuz etkisi olduğu belirtiliyor.

MARKETLERDE TEREYAĞI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

Avrupa’da tüketicilerin tereyağı için tarihsel olarak en yüksek fiyatı ödediği dönemde, süpermarketler indirimli tereyağları için çeşitli promosyonlar düzenliyor. Panik alımlarını önlemek amacıyla her müşteri için maksimum 4 paket tereyağı (her biri 250 gram) alma limiti konuluyor. Bunun yanı sıra, bazı süpermarketlerde tereyağı, havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklanıyor.

POLONYA’NIN STRATEJİK ADIMLARI

Almanya’nın komşusu Polonya’da, tereyağı fiyatları siyasi gündemde önemli bir yer tutuyor. Burada tereyağı, lüks bir ürün haline gelirken, hükümet acil önlemlere yöneliyor. Mayıs 2025’teki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde artan fiyatları dengelemek isteyen Polonya hükümeti, Aralık 2024’te stratejik tereyağı rezervinden 1.102 tonun serbest bırakılacağını açıkladı. Polonya Stratejik Rezervler Ajansı, tuzsuz dondurulmuş tereyağını işletmelere kilosu 7 dolardan sunacağını duyurdu.

ÜRETİMDEKİ SORUNLAR VE ARTIŞ GÖSTEREN MALİYETLER

Avrupa’da çiftçiler, yüksek ham madde ve enerji maliyetleri, düşük süt fiyatları ve artan nakliye masrafları ile zorlu bir mücadele veriyor. Bu durum tereyağı üretiminde sıkıntılara yol açıyor. Son yıllarda Avrupa genelinde artan konsantre yem kullanımı, sütün yağ içeriğinin daha düşük olmasına neden oluyor ve dolayısıyla tereyağı üretimini azaltıyor. Ayrıca, geçen yıl Avrupa Birliği’ndeki inek sayısının 20 milyonun altına düşmesi, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı üretiminde etkili ülkelerde tarım politikaları üzerine şiddetli tartışmalara yol açıyor. Avrupa genelinde, hükümetlerin iklim politikaları ve artan maliyetler sebebiyle çiftçi protestoları da giderek artıyor.