Dünya

Avrupa’da Yaşam Süresi Artıyor

avrupa-da-yasam-suresi-artiyor

AVRUPA’DA YAŞAM SÜRESİ ARTMAKTA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ülkelerinde 2024 yılına ait ortalama yaşam sürelerine dair verileri açıkladı. Yayınlanan verilere göre, AB ülkelerindeki ortalama yaşam süresi geçen yıl bir önceki yıla göre 0,3 yıl artarak 81,7 yıla yükseliyor.

İTALYA VE İSVEÇ BAŞI ÇEKİYOR

Verilere göre, en uzun ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç’te görülüyor. İspanya 84 yıl ile ikinci sırada, Lüksemburg 83,5 yıl ile üçüncü sırada ve Malta 83,3 yıl ile dördüncü sırada yer alıyor.

EN DÜŞÜK YAŞAM SÜRESİ BULGARİSTAN’DA

Diğer yandan, Fransa’da ortalama yaşam süresi 83,1 yıl, Almanya’da ise 81,5 yıl olarak kaydedildi. En düşük yaşam süresi ise 75,9 yıl ile Bulgaristan’da belirlenirken, Romanya 76,6 yıl, Letonya ise 76,7 yıl ile bu sıralamada yer aldı.

ÖNEMLİ

Spor

Ronaldinho’nun Oğlu Hull City’ye Geçti

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile bir yıllık anlaşma yaptı. Spor dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Medya

M. A. Ersoy, TMSF Toplantı Yapıldı

Yayın grubu ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürecin ele alındığı toplantıda, iş akışının aynı şekilde süreceği belirtildi. Genel yayın yönetmeni bu bilgiyi paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.