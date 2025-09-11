Avrupa’da Yaşam Süresi Artıyor

AVRUPA’DA YAŞAM SÜRESİ ARTMAKTA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ülkelerinde 2024 yılına ait ortalama yaşam sürelerine dair verileri açıkladı. Yayınlanan verilere göre, AB ülkelerindeki ortalama yaşam süresi geçen yıl bir önceki yıla göre 0,3 yıl artarak 81,7 yıla yükseliyor.

İTALYA VE İSVEÇ BAŞI ÇEKİYOR

Verilere göre, en uzun ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç’te görülüyor. İspanya 84 yıl ile ikinci sırada, Lüksemburg 83,5 yıl ile üçüncü sırada ve Malta 83,3 yıl ile dördüncü sırada yer alıyor.

EN DÜŞÜK YAŞAM SÜRESİ BULGARİSTAN’DA

Diğer yandan, Fransa’da ortalama yaşam süresi 83,1 yıl, Almanya’da ise 81,5 yıl olarak kaydedildi. En düşük yaşam süresi ise 75,9 yıl ile Bulgaristan’da belirlenirken, Romanya 76,6 yıl, Letonya ise 76,7 yıl ile bu sıralamada yer aldı.