Avrupa’daki Elektrik Krizi Üzerine Açıklama Geldi

İSPANYA VE PORTEKİZ’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İspanya ve Portekiz ile Fransa’nın bazı bölgelerinde 28 Nisan’da meydana gelen elektrik kesintisi, enerji tüketimi, güvenliği ve bağlantıların dayanıklılığı konularını gündeme getirdi. İspanya’da öğle saatlerinde başlayan elektrik kesintisi, ülkenin dört bir yanında etkili oldu ve günlük yaşamı altüst etti. Milyonlarca insanın etkilendiği kesinti, Portekiz’de de hissedildi. Ayrıca, Fransa’nın İspanya sınırındaki bölgelerinden de kesintiden etkilenenlerin bildirimleri geldi; Belçika’ya kadar uzanan başka elektrik kesintileri de rapor edildi.

YANGIN OLASI NEDENLERDEN BİRİ

Portekiz’in ulusal elektrik şirketi REN, Fransa’nın güneybatısındaki Alaric Dağı’nda meydana gelen yangının, Perpignan ile doğu Narbonne arasındaki yüksek gerilim hattına zarar vermesi dolayısıyla olası bir neden olduğunu açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “tüm olası nedenlerin” analiz edildiğini belirtip, söz konusu dönemde tüketilen elektriğin yarısından fazlasının, yani yaklaşık 15 gigavatın, “aniden yok olduğuna” dikkat çekti. RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi, elektrik üretimindeki ani düşüşün sebebini henüz bilmediklerini vurguladı.

STRATEJİK BAĞLANTILARIN ÖNEMİ

Sassi, farklı ülkeler arasındaki bağlantıların stratejik öneminin olayın sonuçlarının analizi açısından kritik olduğunu kaydetti. “Portekiz, İspanya şebekesine tamamen bağımlı ve bu nedenle kesintiden hemen etkilendi. Bununla birlikte, Fransız şebekesinin dayanıklılığı ve İber Yarımadası ile Avrupa Birliği’nin geri kalanı arasındaki sınırlı ara bağlantılar, yan etkileri sınırladı.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, karbonsuzlaştırma hedefinin, enerji tüketiminin elektrifikasyonu ve daha fazla ülkeler arası bağlantı gerektirdiğini belirterek, AB’nin 2050’ye kadar Net Sıfır hedefi için ara bağlantıların dayanıklılığının artırılması gerektiğini açıkladı.

ELEKTRİK HİZMETİ NORMALE DÖNDÜ

Portekiz’de, elektrik kesintisinden etkilenen yerlerde enerji hizmetinin tamamen normale döndüğü açıklandı ve tüm trafo merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiği bildirildi. Portekiz haber ajansı Lusa’ya göre, elektrik şirketi E-Redes, kesintinin tamamen sona erdiğini duyurdu. Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, elektrik tedarikinin normale döndüğünü ve kesintinin sürdüğü gece saatlerinde herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını belirtti. “Şu anda elektrik dahil hemen hemen tüm hizmetlerimiz yeniden sağlanmış durumda.” dedi. Ayrıca, başkent Lizbon metrosunun da elektrik kesintisi nedeniyle normal sefer saatinde başlamadığı kaydedildi; metro servisinden yapılan açıklamada ise seferlerin aşamalı olarak başlatılacağı bilgisi verildi.