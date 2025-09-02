Avrupa’dan Filistin’e Destek: Çözüm Gelecek

AB’NİN FİLİSTİN’E YARDIMCI OLMA ÇABASI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya’da düzenlenen Bled Stratejik Forumu’nda yaptığı açıklamada, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerine destek verdi. Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak” diyerek Avrupa’nın bu konudaki güçlü desteğine vurgu yaptı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEMEK

AB’nin Gazze konusunda çifte standart suçlamaları ile karşı karşıya kaldığını belirten Kallas, “Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı” dedi. Kallas, Ukrayna konusunda ortak bir tutuma sahip olduklarını ancak Orta Doğu’da farklı nedenlerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, AB’nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle üye ülkeleri ortak bir pozisyonda buluşturmak için zorluklar yaşadığını belirtti.

TEPKİ VEREMEMEK HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Kallas, AB’nin sürekli olarak İsrail’e baskı yaptığını, insani yardımın en büyük sağlayıcısı olduklarını ve Filistin yönetiminin temel destekçisi olduğunu iletti. Yine de yeterli tepki verememekle ilgili hayal kırıklığını dile getiren Kallas, “Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sunduğumuz önerilerde nitelikli çoğunluğa bile sahip değiliz” ifadesini kullandı.

İNSANİ FELAKET DEVAM EDİYOR

Kallas, kişisel duygularını da ifade ederek, “Elbette, tüm bunları duyuyorum. Protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz, bu hiç de kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen bunun yeterli olmamasından hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü insani felaket hala devam ediyor. Bu yüzden üye ülkelerle ortak bir tutum sergilemek için çalışmaya devam ediyorum” dedi.

ABD’NİN ROLÜ

Ayrıca, İsrail üzerinde etkili olan ülkenin ABD olduğunu belirten Kallas, bu nedenle AB’nin daha çok insani yardımla ilgili yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Fransa’nın öncülüğündeki 8 Avrupa ülkesinin Filistin’i tanıyacağına dikkat çeken Kallas, bunun ölümleri durdurmayabileceğini ancak iki devletli çözümü canlı tutacağını yineleyerek, Avrupa’nın bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKUN ÖNEMİ

Son olarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri nedeniyle AB ülkelerine alınmaması gerektiği görüşünü soran Kallas, “Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış, ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar. Yani uluslararası hukuk böyleyse, öyledir” şeklinde yanıt verdi.