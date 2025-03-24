Avrupa’dan İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Sert Tepki

AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Başkanı Marc Cools, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla tutuklanmasına yazılı bir açıklama ile sert bir şekilde yanıt verdi. Cools, yapılan bu işlemin adaletten çok siyasetle bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “Bu, demokrasiye bir saldırı” ifadesini kullandı. Kongre, 27 Mart’ta Strazburg’da düzenlenecek 48’inci oturumunda Türkiye’deki belediye başkanlarının görevden alınmasının acilen ele alınacağını duyurdu.

TUTUKLAMANIN ZAMANLAMASI SORUNLU

Cools, açıklamasında İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği bir dönemde hapse atıldığını belirtti. “Bu zamanlama tesadüf değil. Tutuklama, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltalamaya yönelik planlı bir hareket. İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” dedi. Avrupa Konseyi, Türk yetkilileri demokratik değerler ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye davet etti.

DİPLOMA İPTALİ ÜZERİNE ELEŞTİRİ

Cools, ayrıca İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesini de eleştirdi. “Cumhurbaşkanı adaylığı için diploma şart. 30 yıldan fazla süre geçmişken, tam da ihtiyaç duyduğu anda iptal edilmesi inandırıcı değil. Üniversite, diplomayı geri vermelidir.” şeklinde konuşarak, bu kararın siyasi bir engel olarak algılandığına dikkat çekti. İmamoğlu’nun üç kez İstanbul halkı tarafından seçildiği hatırlatıldı.

SİYASİ SUÇLAMALAR SORGULANIYOR

Açıklamada, İmamoğlu’na yöneltilen yolsuzluk ve terör bağlantısı suçlamalarının zamanlaması ve içeriği sorgulandı. “Mutlak kesinlik ve güçlü kanıtlar olmadan yapılan bu eylemler, halkın iradesine aykırı. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi olarak insan haklarına ve muhalefetin rolüne saygı göstermek zorundadır.” diyen Cools, durumu yakından takip edeceklerini ifade etti.

İmamoğlu’nun tutuklanması Avrupa genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, “Ekrem, yalnız değilsin” diyerek Avrupa Bölgeler Komitesi’nden destek kararı çıkarılmasını talep etti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da aralarında bulunduğu 13 büyük şehir belediye başkanı ise ortak bir deklarasyon ile Türk yetkililere seslenerek, “İmamoğlu ve siyasi nedenlerle tutuklanan muhalifler serbest bırakılsın. Türkiye’de demokratik özgürlüklere saygı gösterilsin!” mesajını iletti. Fransa Senatosu Üyesi Thomas Dossus da, “Erdoğan rejimi, baş rakibi İmamoğlu’nu hapse atıyor. Bu, gücün kötüye kullanılmasıdır. Türkiye’nin demokratlarını destekliyoruz.” dedi.

STRASBOURG’DA ACİL TOPLANTI

Avrupa Konseyi Kongresi, 27 Mart’ta gerçekleştireceği oturumda Türkiye’deki gelişmeleri gözden geçirecek. İmamoğlu’nun yanı sıra diğer belediye başkanlarının görevden alınması da gündemde olacak. Bu toplantı, Türkiye’nin demokratik standartlara uyumu açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmekte.