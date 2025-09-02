Avrupa, Filistin’i Tanımada Destek Sağlıyor

AVRUPA ÜLKELERİNE DESTEK VURGUSU

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya’da gerçekleşen Bled Stratejik Forumu’nda yaptığı açıklamalarda, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerine destek verdi. Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak” ifadeleriyle Avrupa’nın bu konuda en güçlü destekçi olduğunu dile getirdi.

AB’NİN GAZZE POLİTİKASI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

AB’nin Gazze konusundaki tutumu nedeniyle “çifte standart” suçlamalarına maruz kalınmasına yanıt olarak Kallas, “Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Yani, bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var” açıklamasında bulundu. Kallas, Ukrayna konusunda ortak tutuma sahip olduklarını belirtmesine karşın, Orta Doğu’daki durumun bazı tarihsel ve farklı sebeplerden dolayı çözüm üretemediklerini ifade etti.

GÜVENİRLİLİK SORUNU VE İNSANİ YARDIM

AB’nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü kaydeden Kallas, bu nedenle üye ülkeleri ortak bir pozisyonda buluşturmak için büyük çaba sarf ettiğini belirtti. “İsrail’e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz” diyerek, iki devletli çözüme destek veren ülkelerin çabalarından bahsetti. Kallas, AB’nin yeterli tepki veremediğini ifade ederek, “Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KİŞİSEL DUYGULAR VE ORTAK TUTUM ÇABALARI

Kallas, kişisel duygularını ifade ederken, “Şahsen elbette, tüm bunları duyuyorum. Yani buraya geldiğinizde protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz ve bu hiç de kolay değil. Öncelikle elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen bunun yeterli olmamasından hayal kırıklığını yaşıyorum” dedi. Üye ülkelerle ortak bir tutum geliştirmek için sürekli çalıştığını belirten Kallas, ABD’nin İsrail üzerindeki etkisini vurguladı ve AB’nin “daha çok insani yardımla ilgili yardımcı olmaya çalıştığını” belirtti.

FRANSA ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ TANIMA SÜRECI

Fransa öncülüğündeki dokuz Avrupa ülkesinin Filistin’i tanıyacağının hatırlatılması üzerine Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. İki devletli olmak için daha güçlü bir Filistin devletine ihtiyaç olduğunu belirtti.

NETANYAHU’NUN AB ÜLKELERİNE GİRİŞİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri nedeniyle AB ülkelerine alınmaması gerektiği görüşünü sorulduğunda Kallas, “Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar” dedi. Böylelikle uluslararası hukukun bu konudaki önemini vurgulamış oldu.