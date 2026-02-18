Avrupa Futbolunda Irkçılık İddiası Maçı Durdurdu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en üst düzey organizasyonunda, son 16 play-off turu kapsamında 4 karşılaşma gerçekleştirildi. İlk maçta Galatasaray, evinde misafir ettiği İtalyan ekibi Juventus’u 5-2 gibi dikkat çekici bir skorla geçti. Sarı-kırmızıların gollerini Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey attı. Juventus’un tek gollerini ise Koopmeiners kaydetti.

PARİS SAINT-GERMAIN TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain, 2-0 geride olduğu Monaco maçından galip ayrılmayı başardı. Desire Doue (2) ve Achraf Hakimi’nin golleriyle sahadan 3-2 galip çıkan PSG’de Vitinha, 22. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Öte yandan, Monaco’lu Aleksandr Golovin, 48. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

DORTMUND GECİKMEYE RAĞMEN GALİP

Borussia Dortmund, otobüsün trafikte kalması nedeniyle 15 dakika geç başlayan maçta Atalanta’yı 2-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Dortmund’un gollerini Sehrou Guirassy ve Maximilian Beier kaydetti.

VINCUS JUNIOR HAKKINDAKİ İDDİALAR

Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli karşılaşmalardan birinde, Real Madrid deplasmanda Benfica’yı Vinicius Junior’ın 50. dakikada attığı güzel golle 1-0 mağlup etti. Luz Stadı’nda oynanan bu mücadelede, Vinicius Junior ikinci yarıda gol attıktan sonra, kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla sahaya kenarına geldi. Brezilyalı yıldız, maçın hakemi François Letexier’e Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni’nin ırkçı davranışlarda bulunduğunu öne sürdü ve bu nedenle karşılaşma 10 dakika durdu. Sonrasında maç kaldığı yerden devam etti.