Avrupa Hisse Senetleri Rekor Kırdı: Japonya 50 Bin Puanda

Avrupa hisse senetleri, yılın sonuna geldiğimiz bu günlerde rekor seviyelere ulaşarak güçlü bir başlangıç yapıyor. Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi, bu sabah yüzde 0,2’nin üzerinde artışla 590,65 puana yükselerek zirve noktasına ulaştı. Avrupa’nın bankacılık hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, havacılık ve savunma sektörü de yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Stoxx 600 endeksi, 2025 yılı kazancını yüzde 17’nin üzerine taşımayı başardı. Yatırım konusunda önde gelen bankalardan birinin analistleri de, “Euro Bölgesi ve İngiltere, 2025’te beklediğimizden daha dirençli bir performans sergiledi. ABD’nin uyguladığı tarifeler, ihracatı ve ikinci ile üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla büyümesini olumsuz etkiledi ancak iç talep genel olarak beklentilerimizin üzerinde seyretti” açıklamasında bulundu.

AVRUPA EKONOMİSİ ŞOKLARI İYİ YÖNETİYOR

S&P Global Ratings EMEA başekonomisti, Avrupa ekonomisinin dış şokları yönetiminde başarılı olduğunu vurguladı. Broyer, “2025 yılı Avrupa ekonomisi için beklenen ve beklenmeyen pek çok gelişmeyi beraberinde getirdi. Hanehalkı tüketimi güçlendikçe, işsizlik oranı düştü ve güven ile verimlilikte bir toparlanma başladı. Ayrıca, ABD yönetiminin Avrupa ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini artırması, dış çevreye dair kaygıları artırdı” değerlendirmesinde bulundu. Sterlin ise bu sabah dolar karşısında 1,35 dolardan işlem görerek bu yılki kazancını yaklaşık yüzde 8 seviyesine taşıdı. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi de son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Londra’da işlem gören mavi çip hisselerin endeksi 27 puanlık bir artışla 9,904 puana yükseldi ve yaklaşık yüzde 0,4’lük bir artış kaydetti.

JAPONYA HİSSE SENETLERİ REKOR KIRDI

Japonya’daki hisse senetleri ise, yılı tüm zamanların en yüksek yıl sonu seviyesinde kapatarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tokyo Borsası’nda işlem gören Nikkei 225 endeksi, gün içinde gerilese de 50 bin puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Google’ın ana şirketi olan Alphabet, bu yıl yüzde 65 değer kazanırken, Microsoft daha düşük bir artışla yüzde 15 yükseldi. Çip üreticisi Nvidia, değeri 4,5 milyar doların üzerinde bir artışla yüzde 40 oranında değer kazandı.