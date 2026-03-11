Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final Eşleşmeleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunun grup aşaması sona erdi. Son hafta maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belirlenirken, Türkiye Kupası’nda yapılacak kura çekimiyle çeyrek final ve yarı finaldeki potansiyel eşleşmeler netlik kazandı. Gruplarını lider olarak tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor, en iyi grup ikincisi olarak Konyaspor ile birlikte kura çekiminde seri başı olarak yer aldı. Diğer yandan, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Trabzonspor, seri başı olmayan takımlar arasında bulunuyor.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Türkiye Kupası’nın kura çekimi sonrası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Beşiktaş – Alanyaspor, Konyaspor – Fenerbahçe, Galatasaray – Gençlerbirliği ve Samsunspor – Trabzonspor. Yarı finalde, Galatasaray – Gençlerbirliği’nin galibi, Samsunspor – Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk yarı final eşleşmesinde Beşiktaş – Corendon Alanyaspor galibi, Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ VE OLASİ DEĞİŞİKLİKLER

Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı final maçları ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanırken, final mücadelesi 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Finalin oynanacağı stadyumun ise ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupa takviminde olası değişikliklerin olabileceğini de duyurdu. Federasyonun önceki açıklamasında, “UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımızın Son 16 Turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme maçları ve takımlarımızın UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecektir” ifadeleri yer aldı.

ÇEYREK FİNALDE SERİ BAŞI TAKIMLAR

Çeyrek finale yükselen takımların sıralaması şu şekildedir: Galatasaray (seri başı), Beşiktaş (seri başı), Samsunspor (seri başı), Konyaspor (seri başı), Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği.