Bakan Işıkhan Emekli Aylığı Ödeme Takvimini Açıkladı

bakan-isikhan-emekli-ayligi-odeme-takvimini-acikladi

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme takvimini paylaştı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu duyuruda, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.” sözlerine yer verdi.

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Duyurulan ödeme takvimine göre, SSK kapsamında yer alan gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek: Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara 14 Mart 2026 tarihinde, 21, 22 ve 23 olanlara 15 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ DE AÇIKLANDI

Bağ-Kur kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri de belirli tarihlerde gerçekleşecek. Ödeme günü 25 ve 26 olan kişiler 17 Mart 2026 tarihinde, 27 ve 28 olanlar ise 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacaklar.

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYELERİ

Emekli Sandığı’ndan aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplarına aktarılacak.

