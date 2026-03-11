İranlı Kadın Futbolcudan Sığınma Talebinde Değişiklik

Asya Kupası için Avustralya’da bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı’ndan sığınma talep eden yedi oyuncudan birinin kararını değiştirmesi üzerine, Avustralya hükümeti diğer altı kadını güvenlik nedeni ile hızla farklı bir yere transfer etmek zorunda kaldı. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, parlamentoda sığınma talepleri kabul edilen kadınlardan birinin, takım arkadaşları ile görüştükten sonra ülkeden ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Söz konusu oyuncunun, İran Büyükelçiliği ile irtibat kurarak geri alınmayı talep ettiği ifade edildi. Bu gelişme, Avustralya yetkililerini diğer oyuncuların güvenliği için derhal yer değiştirme kararı almaya sevk etti.

FUTBOLCULAR GİZLİ BİR YERDE KALIYORDU

Sığınma talebinde bulunan kadın futbolcular, Brisbane’da gizli bir lokasyonda tutuluyordu. Bu oyuncuların güvenliği, Avustralya Federal Polisi tarafından sağlanıyordu. Kadınların güvenlik endişeleri, İran devlet medyasının futbolcuları “hain” olarak nitelendirmesinin ardından arttı. Bu durumun sebepleri arasında, takımın Asya Kupası’ndaki ilk maç öncesinde İran milli marşını seslendirmemesi bulunuyordu.

İRAN YÖNETİMİNDEN “GERİ DÖNÜN” ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın sığınma girişimlerine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü, futbolculara “İran sizi açık kollarla bekliyor.” diyerek geri dönmeleri çağrısında bulundu. İran’da, rejime yönelik muhalefetin sert bir şekilde bastırıldığı ve kadınlara yönelik uygulamaların da sıkça eleştirildiği biliniyor. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin bu kadınlara sığınma hakkı tanımasının nedenini İran’daki bu duruma bağladı.

YEDİ KİŞİ SIĞINMA TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ

Salı günü açıklama yapan Bakan Burke, İran kafilesinden altı oyuncu ve bir teknik ekip üyesi dahil olmak üzere toplam yedi kişinin Avustralya’nın sürekli oturum teklifini kabul ettiğini bildirdi. Avustralyalı yetkililer, oyuncuların güvenli bir ortamda özgürce karar verebilmeleri için refakatçiler olmadan özel görüşmeler gerçekleştirdi. Takımın geri kalan üyeleri ise turnuvanın ardından Malezya’ya gitmek üzere Sidney’den ayrıldı.

TAKIM ÜZERİNDE BASKI İDDİALARI

İran Kadın Milli Futbol Takımı, Asya Kupası’ndaki üç grup maçını da kaybederek turnuvaya veda etti. Takımın ilk maç öncesinde milli marşı söylememesi büyük bir tartışma konusu haline geldi. Takıma yakın kaynaklar, futbolcuların daha sonraki maçlar için marşı seslendirmeleri adına ailelerine yönelik tehditler aldığını öne sürdü. Avustralya’daki İranlı topluluk üyeleri, oyunculara destek olmak için maçları izlemeye gitti ve bazı gruplar takımın İran’a dönmesini engellemeye çalıştı.

SIĞINMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Avustralya hükümeti, sığınma talebinde bulunan altı kadının kalıcı oturum sürecinin yakında başlayacağını müjdeledi. İçişleri Bakanı Burke, oyuncuların maruz kaldıkları olayların ardından uzun bir hukuki mücadele vermek zorunda kalmamaları için gerekli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca Burke, İran rejimine bağlı güçlerin turnuva için Avustralya’dan vize almadığını da dile getirdi.